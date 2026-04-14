Эти средства убьют ваши вещи из шерсти. Чем ни в коем случае нельзя пользоваться

Любимый шерстяной свитер сел после стирки и превратился в войлок? Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил в беседе с Life.ru, какие средства действительно вредят шерсти, а какие безопасны.

Шерсти вредны те же вещества, что и нашим волосам и ногтям, но в более концентрированном виде. Поэтому важно внимательно смотреть на состав средств.

Четыре главных врага шерсти:

Первое — щёлочи . Мыло (pH 9–11) и большинство стиральных порошков разрушают дисульфидные связи в структуре волокна. В результате шерсть становится ломкой, тускнеет, садится и сваливается;

Второе — хлор и активный кислород . Отбеливатели разрушают аминокислоты, из которых состоит шерсть. Это может приводить к появлению повреждений и даже дыр;

Третье — агрессивные растворители: ацетон, уайт-спирит, бензин . Они обезжиривают поверхность волокна, из-за чего оно теряет эластичность, становится жёстким и колючим;

Четвёртое — энзимы (протеазы), которые часто входят в состав пятновыводителей.

Протеаза расщепляет белок – это для шерсти, как кислота для металла. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Что не навредит и даже поможет:

Специальные жидкие средства для шерсти и кашемира с pH 5–6 . Они содержат катионные ПАВ и ланолин, которые уменьшают трение и защищают волокна от повреждений;

Шампуни для волос — при условии, что они нейтральные и бессульфатные. У них подходящий уровень pH и мягкие ПАВ;

Столовый уксус (9%) при полоскании — 1 столовая ложка на 5 литров воды. Кислая среда помогает «пригладить» волокна, вернуть блеск и нейтрализовать остатки щёлочи;

Горчичный порошок — подходит для удаления жирных пятен: он впитывает загрязнения, не повреждая структуру шерсти.

Золотые правила стирки: температура воды — не выше 30 °C. При этом механическое трение и резкие перепады температур (например, с горячей на холодную) могут повредить шерсть даже сильнее, чем неподходящие средства; сушить изделия нужно только в расправленном виде на горизонтальной поверхности — например, на махровом полотенце. Нельзя использовать батареи и не стоит развешивать вещи: это приводит к деформации.

