«Иначе переговоры фундаментально изменятся»: США выдвинули Ирану ультиматум

США рассчитывают, что Иран полностью откроет Ормузский пролив для судоходства. В противном случае в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном произойдут фундаментальные изменения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Мы пока не видели полного открытия пролива, поэтому ожидаем, что иранцы будут продолжать продвигаться к его открытию. И если они этого не сделают, это кардинально изменит ход переговоров, которые мы с ними ведём», – сказал он.

Комментируя вопрос о том, будут ли новые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, Вэнс заявил, что мяч сейчас находится на стороне иранцев.

Ранее Life.ru писал, что США также требуют от Ирана отказаться от возможности обогащения урана. Вице-президент заявил, что Вашингтон хочет вывезти ядерные материалы из страны и взять их под свой контроль. По его словам, даже если Иран заявляет об отсутствии планов создания ядерного оружия, необходим механизм, гарантирующий, что этого не произойдёт.