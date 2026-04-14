Более 45 тысяч краснокнижных птиц выбросило за зиму на побережье Франции

На Атлантическое побережье Франции за последние три месяца выбросило более 45 тысяч тупиков (краснокнижные птицы) — мёртвых или в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает радиостанция Ici со ссылкой на данные местной «Лиги защиты птиц» (LPO).

Для Франции это редкое, но не беспрецедентное явление. В 2014 году погибли около 50 тысяч тупиков. На этот раз причиной называют штормы. В январе и феврале 2026 года страну накрыли ураганы Горетти, Кристин, Ингрид и Нильс с ветром свыше 100 км/ч. По словам специалиста по морским птицам Антуана Шаброля, огромные волны не давали тупикам нормально кормиться.

В природоохранной организации Sea Shepherd добавили тревожную деталь: на одну найденную на берегу птицу может приходиться до десяти, оставшихся в море.

