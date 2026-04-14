Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 03:04

В России изменили правила подсчёта пенсионного стажа

Обложка © Life.ru

В России изменились правила подсчёта стажа при назначении страховых пенсий. Нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа.

Теперь отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет учитывают при назначении пенсии наравне с работой, пишет РИА «Новости». Раньше действовало ограничение — максимум шесть лет такого стажа. Теперь родители пятерых и более детей получат прибавку.

Сельские пенсионеры тоже выиграли от изменений. Неработающие граждане, которые отработали в агросфере 30 лет и живут в селе, получают доплату 25% к фиксированной выплате. Надбавка сохраняется даже при переезде в город.

Родителям близнецов теперь суммируют фактическое время отпуска по уходу за каждым ребёнком при многоплодной беременности.

Перерасчёт пенсии в мае: кто получит прибавку, а кто — удвоение фиксированной части
Ранее в России зафиксировали значительный разброс в средних пенсионных выплатах между субъектами федерации. Анализ статистических данных показал, что разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга превысил 23 тысячи рублей. Наиболее высокие начисления получают жители Чукотского автономного округа.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Пенсии
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar