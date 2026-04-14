Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 05:27

Ночью над Воронежской областью сбили 14 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

В Воронежской области минувшей ночью и утром силы ПВО обнаружили и уничтожили 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже! Минувшей ночью и утром дежурными силами ПВО в одном городе и трёх районах области были обнаружены и уничтожены 14 БПЛА», — информирует глава региона.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Угрозу удалось своевременно нейтрализовать. Режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории области. Жителям рекомендовано сохранять бдительность.

ПВО сбила 97 дронов над регионами России за ночь
А в результате налёта на Елец Липецкой области погибла женщина. Кроме того, пострадали ещё пять человек, четверых из них госпитализировали. Всем оказывают помощь.

Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar