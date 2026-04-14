Ночью над Воронежской областью сбили 14 дронов

В Воронежской области минувшей ночью и утром силы ПВО обнаружили и уничтожили 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже! Минувшей ночью и утром дежурными силами ПВО в одном городе и трёх районах области были обнаружены и уничтожены 14 БПЛА», — информирует глава региона.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Угрозу удалось своевременно нейтрализовать. Режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории области. Жителям рекомендовано сохранять бдительность.

А в результате налёта на Елец Липецкой области погибла женщина. Кроме того, пострадали ещё пять человек, четверых из них госпитализировали. Всем оказывают помощь.