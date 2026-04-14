Российским туристам в Средней Азии раскрыли блюдо, которое нельзя есть с пловом

Российским туристам, отправляющимся в Среднюю Азию, посоветовали внимательно относиться к сочетаниям блюд при употреблении плова. Особое внимание следует обратить на популярную ошибку — добавление тяжёлых соусов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача-гепатолога Татьяну Васильеву.

«С пловом едят только сам плов, ачик-чучук (салат с помидорами), пьют зелёный чай и едят простую лепёшку. Никаких салатов с майонезом, ничего подобного быть не должно», — отметила доктор.

По словам врача, само блюдо уже содержит значительное количество жира, поэтому дополнительные калорийные продукты создают повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Она также отметила, что многое зависит от состояния здоровья и выбора места питания.

Отмечается, что в Узбекистане плов традиционно подают в первой половине дня, а стандартная порция составляет около 250–400 граммов.

Ранее сообщалось, что умеренное употребление шоколада не приводит к увеличению веса. По словам диетологов, безопасной считается порция в 15–30 граммов тёмного шоколада с содержанием какао от 70%. Специалисты подчёркивают, что решающее значение имеют общий рацион и уровень физической активности, а не отдельные продукты.