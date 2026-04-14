Украинец, пытавшийся взорвать силовика в Москве, получил поддельный паспорт
Разминирование электроскутера с бомбой для подрыва силовика в Москве. Обложка © ЦОС ФСБ
Украинец, задержанный за попытку взорвать высокопоставленного работника правоохранительных органов в Москве, признал свою вину и рассказал, как готовил теракт. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России после допроса подозреваемого.
«В марте 2025 года через мессенджер WhatsApp* был завербован сотрудником СБУ по имени Антон для проведения террористического акта на территории РФ, на что я согласился. В декабре 2025 года я был переброшен на территорию РФ. Позже мне был передан подложный паспорт и координаты с взрывчаткой, откуда я её забрал», — пояснил злоумышленник.
Он добавил, что куратор из СБУ убедил его приобрести электростанцию и электроскутер в марте текущего года. Затем ему передали инструкции по сборке взрывного устройства. Готовую бомбу мужчина положил в багажник скутера, который припарковал у столичного торгового центра в ожидании «мишени».
Ранее, 2 апреля, в Москве силовики предотвратили теракт возле одного из бизнес-центров. Взрывное устройство было спрятано в багажнике электроскутера и предназначалось для атаки на высокопоставленного представителя правоохранительной системы. Около 1,5 кг взрывчатого вещества преступники замаскировали под бытовую зарядную станцию. Планировалось привести устройство в действие дистанционно. Силовики задержали трёх причастных к закладке СВУ в скутер. Это украинец, гражданин Молдавии и россиянин.
* Соцсеть принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
