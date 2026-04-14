Украинец, пытавшийся взорвать силовика в Москве, получил поддельный паспорт

Украинец, задержанный за попытку взорвать высокопоставленного работника правоохранительных органов в Москве, признал свою вину и рассказал, как готовил теракт. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России после допроса подозреваемого.

«В марте 2025 года через мессенджер WhatsApp* был завербован сотрудником СБУ по имени Антон для проведения террористического акта на территории РФ, на что я согласился. В декабре 2025 года я был переброшен на территорию РФ. Позже мне был передан подложный паспорт и координаты с взрывчаткой, откуда я её забрал», — пояснил злоумышленник.

Он добавил, что куратор из СБУ убедил его приобрести электростанцию и электроскутер в марте текущего года. Затем ему передали инструкции по сборке взрывного устройства. Готовую бомбу мужчина положил в багажник скутера, который припарковал у столичного торгового центра в ожидании «мишени».

