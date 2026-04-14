В Венгрии население благосклонно отнеслось к заявлению лидера победившей на парламентских выборах в стране партии «Тиса» Петера Мадьяра о том, что, вероятно, придётся идти на контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявила в соцсети Х бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.





«Это перекликается с давней мирной риторикой Орбана — позицией, которая нашла глубокий отклик у венгерских избирателей, уставших от инфляции, счетов за электроэнергию и отдалённых конфликтов», — заметила Мендель.

Она напомнила, что в Венгрии очень непопулярен Владимир Зеленский, и мало кто понимает причины, по которым страна должна поддерживать киевский режим в ущерб себе. Простые венгры хотят получать дешёвые энергоносители, чтобы меньше платить по коммунальным квитанциям, а также переживают из-за инфляции. Никого не интересует «моральный крестовый поход» против России ради Украины, заключила Мендель.

Напомним, Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» побеждает на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что готов ответить на возможный звонок от президента России Владимира Путина. Однако инициатором разговора он выступать не намерен. Мадьяр уже подтверждал, что взаимодействие с Москвой необходимо его стране из-за географического положения и энергозависимости. Он также призывал перестать жить интересами Украины, а исходить из потребностей венгерского народа.