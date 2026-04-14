14 апреля, 08:48

Многодетной семье из Москвы подали рыбу с червяком в отеле Шарм-эль-Шейха

Обложка © SHOT Проверка

Семья из Москвы заявила, что столкнулась с неприятным инцидентом во время отдыха в египетском отеле Sunrise Remal Resort в Шарм-эль-Шейхе. Как пишет SHOT Проверка, паразита нашли в скумбрии, которую подали в главном ресторане гостиницы.

По словам самой туристки, она приехала в Египет с мужем и тремя детьми 10, 11 и 16 лет. В первый же день семья пошла на обед, выбрала рыбу, и после нескольких кусочков старшая дочь почувствовала во рту что-то странное, а затем достала червяка.

Клопы закусали россиян в отеле в Египте и оккупировали их чемоданы для «‎переезда»

Татьяна утверждает, что шеф-повар сначала пытался объяснить находку тем, что это якобы рыбий глаз. Сама туристка, как сказано в публикации, не согласилась с этой версией и потребовала от администрации отеля провести проверку.

По словам женщины, выраженных симптомов отравления у семьи нет, однако у младшей дочери появилось недомогание. Отдельно Татьяна попросила выяснить, что именно за паразит оказался в рыбе, так как ее дети страдают аллергией. На момент публикации ответа от администрации семья не получила.

Российский турист съел яйца в отеле Египта и подхватил заразу

BannerImage
Марина Фещенко
