Си Цзиньпин предложил 4 пункта для поддержания мира на Ближнем Востоке

Китай выступает за создание устойчивой системы безопасности на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Стороны обсудили обстановку в регионе и пути её стабилизации. О четырёх предложенным им пунктах для поддержания мира пишет агентство Xinhua.

«Страны Ближнего Востока и Персидского залива тесно взаимосвязаны и являются близкими соседями. Следует поддерживать улучшение отношений между ними, способствовать формированию общей, комплексной и устойчивой системы безопасности в регионе, укреплять основу для мирного сосуществования», — сказал Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что необходимо строго соблюдать принцип суверенитета государств. По его словам, территориальная целостность стран должна уважаться, а безопасность граждан и инфраструктуры — надёжно защищаться.

Отдельно китайский лидер предупредил о недопустимости возврата к «закону джунглей» и призвал соблюдать нормы международного права. Он отметил важность роли ООН и необходимости поддерживать существующую международную систему.

Кроме того, председатель КНР указал на необходимость баланса между развитием и безопасностью. Он добавил, что Пекин готов делиться опытом модернизации и способствовать укреплению стабильности в регионе. По данным агентства, китайская сторона также подтвердила готовность содействовать переговорам и участвовать в урегулировании конфликтов, играя конструктивную роль.

Ранее МИД Китая раскритиковал блокаду Ормузского пролива США, назвав её опасной и безответственной. Официальный представитель Го Цзякунь заявил, что наращивание военного присутствия и блокада обострит противоречия, усугубит напряжённость и подорвёт хрупкое прекращение огня, создав угрозу безопасности судоходства.