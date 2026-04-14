14 апреля, 09:21

Петербуржцев предупредили о смоге и неприятном запахе из-за слабого ветра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cliplab

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cliplab

В Санкт-Петербурге ночью и утром 14 апреля действует режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором в воздухе возможно накопление вредных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по природопользованию.

Причинами стали слабый ветер и туман. Такое сочетание факторов способствует скоплению загрязняющих частиц в приземном слое атмосферы. Возможно появление дымки, лёгкого смога и неприятного запаха. Температурные инверсии блокируют вертикальное движение воздуха, создавая застойные зоны.

Специалисты рекомендуют в такие периоды сократить время пребывания на улице. Особенно это касается людей с болезнями дыхательной системы и сердечно-сосудистыми патологиями. Также желательно избегать долгого нахождения у автомобильных трасс и в промышленных зонах.

Магнитные бури 13, 14 и 15 апреля: внезапный штиль — не повод радоваться. Когда наступит буря?

Ухудшение погодных условий прогнозируют 14 апреля также в Москве и Подмосковье. Возможны дождь, похолодание и даже первая гроза этой весны — метеорологи оценивают её вероятность выше 50% из-за кучевых облаков.

Юрий Лысенко
