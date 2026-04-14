14 апреля, 09:17

Больше защиты без «слабых мест»: «Калашников» готовит новый бронежилет

«Калашников» отправит на испытания новый бронежилет «Гранит-3М»

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый бронежилет «Гранит-3М». Разработка отличается усиленной защитой от осколков. Как сообщили в компании, изделие создано специалистами научно-производственной фирмы «Техником».

У новинки увеличена площадь защиты груди, спины, плеч и боковых зон. Это стало возможным благодаря изменённому анатомическому крою и расширению отдельных секций. Конструкция выполнена таким образом, чтобы исключить так называемые баллистические щели: элементы перекрывают друг друга внахлёст.

«В ближайшее время изделие направят на апробацию для выявления и устранения возможных недостатков», — отметили в пресс-службе концерна.

Сейчас для комплекта дополнительно разрабатывается шейно-плечевой модуль, который должен повысить уровень безопасности.

Чудо в блиндаже: Мина ВСУ воткнулась в шеврон со Спасом и не взорвалась

А ранее сообщалось, что в России разработан новый барражирующий боеприпас большой дальности. Беспилотник «Ростеха» предназначен для поражения военных объектов в глубоком тылу противника.

Александра Вишнякова
