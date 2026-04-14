Больше защиты без «слабых мест»: «Калашников» готовит новый бронежилет

Концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый бронежилет «Гранит-3М». Разработка отличается усиленной защитой от осколков. Как сообщили в компании, изделие создано специалистами научно-производственной фирмы «Техником».

У новинки увеличена площадь защиты груди, спины, плеч и боковых зон. Это стало возможным благодаря изменённому анатомическому крою и расширению отдельных секций. Конструкция выполнена таким образом, чтобы исключить так называемые баллистические щели: элементы перекрывают друг друга внахлёст.

«В ближайшее время изделие направят на апробацию для выявления и устранения возможных недостатков», — отметили в пресс-службе концерна.

Сейчас для комплекта дополнительно разрабатывается шейно-плечевой модуль, который должен повысить уровень безопасности.

