В Самарской области ищут трёхлетнюю девочку

В Самарской области ведутся поиски трёхлетней девочки, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Ребёнок пропал 13 апреля в деревне Сухарь Матак Исаклинского района. По данным полиции, девочка вышла из дома в период с 16:00, после чего её местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы: русые волосы. В момент исчезновения была одета в белую майку, розовые штаны и сапоги.

К поискам привлечены сотрудники полиции, включая участковых, оперативников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекцию. Поисковые мероприятия продолжаются.

