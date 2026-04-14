14 апреля, 09:45

Песков: Перспективы переговоров будут меняться, исходя из ситуации на фронте

Обложка © Life.ru

Перспективы переговоров по Украине будут меняться в зависимости от ситуации на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, текущая динамика оказывает прямое влияние на формат диалога.

«В Киеве прекрасно знают и отдают себе отчёт в том, что по мере продвижения, по мере того, как положительная для нас динамика начинает доминировать, то и, конечно, переговоры будут идти по-другому», сказал представитель Кремля в комментарии ИС «Вести».

Песков: Россия хочет достичь целей СВО путём переговоров

Ранее Дмитрий Песков заявил, что на переговорах по Украине обсуждение упирается в контроль над «считанными километрами». По его словам, это 18-17% Донецкой Народной Республики, которые пока что находятся под контролем ВСУ.

Владимир Озеров
