Песков: Россия хочет достичь целей СВО путём переговоров

Россия нацелена на достижение целей специальной военной операции и предпочла бы сделать это через политико-дипломатические переговоры. Однако пока они не приносят результатов, СВО продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы нацелены на то, чтобы достигнуть своих целей в контексте Украины. Для нас было бы предпочтительнее достигнуть целей путём политико-дипломатических переговоров, но до тех пор, пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается СВО», — сказал спикер Кремля.