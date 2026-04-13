13 апреля, 10:21

Песков: Россия хочет достичь целей СВО путём переговоров

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия нацелена на достижение целей специальной военной операции и предпочла бы сделать это через политико-дипломатические переговоры. Однако пока они не приносят результатов, СВО продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы нацелены на то, чтобы достигнуть своих целей в контексте Украины. Для нас было бы предпочтительнее достигнуть целей путём политико-дипломатических переговоров, но до тех пор, пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается СВО», — сказал спикер Кремля.

Песков: Европейцы не скрывают линии на продолжение украинского конфликта

Напомним, что в минувшую полночь истёк срок пасхального перемирия, объявленного российский лидером Владимиром Путиным в зоне специальной военной операции. Режим тишины действовал с 16:00 11 апреля до конца следующего дня: войскам приказали оставаться на занятых рубежах, но сохранять боевую готовность на случай провокаций. Без них, к слову не обошлось — ВСУ нарушили пасхальное перемирие более 6,5 тысячи раз.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александр Юнашев
