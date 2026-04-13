12 апреля, 21:00

Пасхальное перемирие в зоне СВО завершилось

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Перемирие в зоне специальной военной операции, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю праздника Пасхи, завершилось в полночь 13 апреля.

Режим прекращения огня действовал с 16:00 11 апреля до конца дня 12-го числа. Войскам был отдан приказ оставаться на занятых позициях и придерживаться режима тишины. В то же время российские военнослужащие должны были сохранять боевую готовность на протяжении всего перемирия на случаи провокации.

В Министерстве обороны РФ накануне сообщили о положении в зоне спецоперации во время действия режима прекращения огня. Так, с начала до 08:00 12 апреля был зафиксирован 1971 случай нарушения перемирия со стороны украинских вооружённых формирований.

Буданов* считает, что пасхальное перемирие не продлится долго

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на трассе между населёнными пунктами Ясные Зори и Октябрьский в Белгородской области. Находившийся в нём мужчина получил ранения. Он с минно-взрывной травмой и ранением груди обратился в центральную больницу Ракитного. Пострадавшему оказали помощь, госпитализация не понадобилась.

Тимур Хингеев
