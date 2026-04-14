Песков: Большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям
Большинство россиян понимает, для чего в РФ вводятся ограничения работы интернета и ряда мессенджеров заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что соображения безопасности диктуют необходимость таких мер.
«Безусловно, большинство, наших сограждан понимает целесообразность этих мер и необходимость этих мер», — сказал представитель Кремля.
Напомним, с марта жители Москвы и других городов России отмечают перебои в мобильном интернете. В Кремле ранее отмечали, что все перебои связаны исключительно с необходимостью обеспечить безопасность. Власти работают над тем, чтобы минимизировать последствия для обычной жизни и работы граждан.
