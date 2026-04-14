В Кремле назвали условия работы зарубежных мессенджеров в России
Иностранные мессенджеры должны выполнять требования российского законодательства, в противном случае против них будут введены ограничительные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что подобный подход является общепринятой мировой практикой, когда государство реагирует на отказ иностранных цифровых сервисов соблюдать местное законодательство.
«Что касается ограничений в работе мессенджеров, то это связано с необходимостью выполнения норм наших законов определёнными зарубежными компаниями. И в случае, если это не делается, то принимаются меры. Это тоже совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах. И тоже, собственно, эти шаги воспринимаются с пониманием», — сказал он.
Напомним, что с 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России из‑за отказа администрации мессенджера удалять запрещённый контент. Минцифры утверждает, что Telegram не выполнил около 150 тысяч запросов на блокировку, включая материалы с детской порнографией и сведения о наркотиках. При этом статистика самой платформы указывает на усиление модерации и блокировку более 114 тысяч групп и каналов. Роскомнадзор же настаивает, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.
