Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 апреля, 09:51

В Кремле назвали условия работы зарубежных мессенджеров в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Иностранные мессенджеры должны выполнять требования российского законодательства, в противном случае против них будут введены ограничительные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобный подход является общепринятой мировой практикой, когда государство реагирует на отказ иностранных цифровых сервисов соблюдать местное законодательство.

«Что касается ограничений в работе мессенджеров, то это связано с необходимостью выполнения норм наших законов определёнными зарубежными компаниями. И в случае, если это не делается, то принимаются меры. Это тоже совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах. И тоже, собственно, эти шаги воспринимаются с пониманием», — сказал он.

Вместо WhatsApp* и Telegram: Миллионы россиян бросились скачивать 3 мессенджера
Вместо WhatsApp* и Telegram: Миллионы россиян бросились скачивать 3 мессенджера

Напомним, что с 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России из‑за отказа администрации мессенджера удалять запрещённый контент. Минцифры утверждает, что Telegram не выполнил около 150 тысяч запросов на блокировку, включая материалы с детской порнографией и сведения о наркотиках. При этом статистика самой платформы указывает на усиление модерации и блокировку более 114 тысяч групп и каналов. Роскомнадзор же настаивает, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.

Наталья Афонина
