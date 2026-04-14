Захарова показала фото крепкого рукопожатия Лаврова с главой МИД Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Пекине со своим китайским коллегой Ван И. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала в телеграм-канале совместное фото дипломатов во время их общения.

«Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Пекине», — говорится в тексте под снимком.

Как уже сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом. Поездка продлится два дня – 14 и 15 апреля. В Пекине глава российского внешнеполитического ведомства проведёт переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны планируют обсудить как двустороннюю повестку, так и международную ситуацию. В центре внимания – конфликты на Украине и Ближнем Востоке.