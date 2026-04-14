Названы аватарки в соцсетях, которые могут довести до тюрьмы

Каждый пользователь социальных сетей имеет право размещать любые изображения в качестве аватара, но при этом существуют определённые ограничения, предупредил юрист Александр Хаминский. По его словам, право на изображение гражданина охраняется статьёй 152.1 Гражданского кодекса РФ, которая допускает обнародование и использование чужого фото только с согласия человека.

Если на аватаре размещено изображение другого лица, особенно известного, и аккаунт использовался в предпринимательских целях, это может повлечь гражданско-правовой иск с требованием удалить фото и выплатить компенсацию. Кроме того, за некоторые изображения грозит и уголовная ответственность. В интернете категорически запрещено размещать картинки с экстремистской и нацистской символикой, изображения, нарушающие частную жизнь и авторские права.

«И если за единичный факт размещения экстремистской и нацистской символики привлекут к административной ответственности, то за повторное правонарушение грозит до четырёх лет лишения свободы», — заключил собеседник RT.

Кстати, интернет в России может подорожать на 30%, если будут введены новые требования к провайдерам. Минцифры предлагает изменить правила работы операторов: ввести платные лицензии и обязать их подключаться к системе СОРМ, которая позволяет силовым органам проводить оперативно-разыскные мероприятия.