Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 10:07

Кабмин ограничил вывоз гелия за пределы ЕАЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jo Panuwat D

Правительство России ввело временный разрешительный порядок экспорта гелия за пределы стран Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление, которое есть в распоряжении ТАСС, действует до конца 2027 года.

Согласно документу, вывоз гелия теперь возможен только по отдельному решению руководства правительства. Разрешение могут дать председатель кабмина, первый вице-премьер или профильный вице-премьер на основании предложений Минпромторга.

Мера направлена на обеспечение стабильных поставок гелия внутри страны. Это сырьё используется, в том числе, при производстве оптоволоконной продукции и в ряде высокотехнологичных отраслей. Таким образом, власти усиливают контроль за экспортом стратегически важного ресурса.

Дефицит гелия произошёл в мире из‑за конфликта на Ближнем Востоке
Ранее сообщалось, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке в Европе зафиксировали рост цен на энергоресурсы. По данным Еврокомиссии, стоимость газа увеличилась примерно на 70%, а нефти — на 60%.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar