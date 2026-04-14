Кабмин ограничил вывоз гелия за пределы ЕАЭС

Правительство России ввело временный разрешительный порядок экспорта гелия за пределы стран Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление, которое есть в распоряжении ТАСС, действует до конца 2027 года.

Согласно документу, вывоз гелия теперь возможен только по отдельному решению руководства правительства. Разрешение могут дать председатель кабмина, первый вице-премьер или профильный вице-премьер на основании предложений Минпромторга.

Мера направлена на обеспечение стабильных поставок гелия внутри страны. Это сырьё используется, в том числе, при производстве оптоволоконной продукции и в ряде высокотехнологичных отраслей. Таким образом, власти усиливают контроль за экспортом стратегически важного ресурса.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке в Европе зафиксировали рост цен на энергоресурсы. По данным Еврокомиссии, стоимость газа увеличилась примерно на 70%, а нефти — на 60%.