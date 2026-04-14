Была блудницей, стала великой святой: 14 апреля вспоминают Марию Египетскую

14 апреля в православном календаре — день памяти преподобной Марии Египетской. В церковной традиции она считается одной из самых почитаемых святых и одним из самых сильных образов покаяния в христианстве. Ее житие также отдельно читают на службе, которую называют Марииным стоянием, в четверг пятой седмицы Великого поста.

По церковному преданию, Мария жила в V–VI веках. В 12 лет она ушла из дома в Александрию и много лет провела в распутной жизни, пока не оказалась среди паломников, отправлявшихся в Иерусалим.

Перелом, как говорится в ее житии, произошел у храма Гроба Господня. Мария попыталась войти внутрь вместе с другими, но будто натолкнулась на невидимую преграду. Именно этот момент в церковной традиции считается началом ее глубокого покаяния и полного разворота всей жизни.

После этого она ушла за Иордан и провела долгие годы в пустыне в строгом подвиге и одиночестве. История ее жизни сохранилась благодаря житию, которое связывают с патриархом Софронием Иерусалимским, а одним из главных персонажей этого рассказа стал старец Зосима, встретивший Марию в пустыне.

Именно поэтому память Марии Египетской в Церкви воспринимается не просто как день одной святой, а как напоминание о том, что даже человек с самым тяжелым прошлым может полностью изменить свою жизнь. Этим и объясняется особое место ее жития в православной традиции и домашнем чтении.

