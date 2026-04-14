В России обновили правила определения безалкогольных зон

Правительство России утвердило обновлённые правила определения территорий, где запрещена продажа алкоголя. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь порядок формирования таких зон стал бессрочным. Ранее действовавшие нормы должны были утратить силу с 1 января 2027 года.

Согласно новым правилам, границы безалкогольных зон устанавливаются или расширяются органами местного самоуправления. Основанием для этого служат специальные расчёты и анализ. В частности, учитывается количество торговых точек и заведений общепита, попадающих под ограничения, а также возможные убытки бизнеса и влияние на уровень потребления алкоголя.

Для оценки таких решений создаётся специальная комиссия. В её состав входят представители местных властей, жители, предприниматели, а также представители сфер образования, культуры и здравоохранения.

Комиссия рассматривает проект и выносит заключение. Для одобрения требуется не менее двух третей голосов. Если проект поддержан, его выносят на общественное обсуждение, после чего принимается окончательное решение.

Ранее сообщалось, что в России снизилось потребление алкоголя: в марте сокращение затронуло 68 регионов, лидерами по спаду стали Пермский край, Кировская и Пензенская области. В среднем по стране годовое потребление на одного человека снизилось с 8,41 до 7,78 литра. Рост зафиксирован только в 17 регионах (без учёта новых территорий). Сильнее всего упали показатели в Пермском крае (минус 3,8 л), Кировской области (минус 3,6 л) и Пензенской области (минус 3,2 л). В пятёрку также попали Забайкалье и Липецкая область.