Прощайте, бесплатные субботники: Россиянам хотят платить за уборку дворов

В России предложили трансформировать традиционные субботники в современный цифровой инструмент — единую государственную биржу услуг на базе ГИС ЖКХ. С таким предложением выступил общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. Документ инициативы есть в распоряжении Life.ru.

По его замыслу, управляющие организации и государственные структуры смогут размещать там открытые заявки на оплачиваемую помощь в уборке территории. Это позволит жителям, особенно молодёжи, легально зарабатывать, не выходя из собственного двора, а также знакомиться с профессиями в сфере ЖКХ.

«На мой взгляд, необходимо уйти от неоплачиваемой общественной работы к единой государственной бирже услуг. Это не просто уборка листвы или мусора, а возможность для людей легально заработать и познакомиться с профессиями прямо во дворе собственного дома», — пояснил Бондарь.

Эксперт уверен, что платформа станет не только источником дополнительного дохода для граждан, но и фундаментом для формирования кадрового резерва в модернизирующейся отрасли ЖКХ. Например, молодых людей можно обучать работе с роботизированными системами уборки улиц или элементам автоматизированного контроля за инженерными сетями.

Публичная биржа услуг в ГИС ЖКХ, по мнению Бондаря, должна заместить собой субботники и стать полноценным инструментом ранней профориентации. Интеграция такого сервиса в государственную цифровую экосистему сделает процесс прозрачным и безопасным как для заказчиков (управляющих организаций и муниципалитетов), так и для исполнителей.

«Думаю, жителям важно не просто жаловаться на грязный двор, а иметь возможность самостоятельно и за оплату повлиять на ситуацию, получив при этом новые навыки», — добавил эксперт.

