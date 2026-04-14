Мальчика с 12 пальцами на ногах прооперировали в Подмосковье

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице провели операцию мальчику с редкой врождённой особенностью — дополнительными пальцами на обеих стопах.

До / После. Фото © Предоставлено Life.ru

Ребёнку поставили диагноз полидактилия. Эта патология вызывает не только эстетические сложности, но и физический дискомфорт, в том числе проблемы с подбором обуви. Врачи совместно с родителями приняли решение о поэтапном хирургическом лечении. Уже проведена первая операция — на одной стопе успешно удалён лишний палец.

«Мы восстановили анатомически правильное строение стопы и помогли избежать возможных психологических проблем в будущем», — сообщил главный врач больницы Александр Григорьев.

После завершения реабилитации планируется провести аналогичную операцию на второй стопе. Врачи ожидают, что после лечения ребёнок сможет вернуться к полноценной активной жизни без ограничений.

