Путин встретился с главой «Россетей»
Владимир Путин с генеральным директором, председателем правления ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым назвал компанию стратегическим предприятием для России. Встреча прошла 14 апреля в Кремле.
Российский лидер отметил, что 77% группы принадлежит государству. После оценки роли компании Путин поинтересовался у Рюмина результатами ее работы.
«Россети» — крупнейшая электросетевая группа страны. В материалах Кремля к встрече говорится, что инвестиционная программа компании в 2025 году выросла до 725 млрд рублей.
Там же отмечается, что финансирование ремонтной программы увеличилось на 10% и достигло 130 млрд рублей. По данным Кремля, все запланированные мероприятия по техобслуживанию и ремонту в 2025 году были выполнены.
