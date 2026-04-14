14 апреля, 11:01

Путин встретился с главой «Россетей»

Владимир Путин с генеральным директором, председателем правления ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым назвал компанию стратегическим предприятием для России. Встреча прошла 14 апреля в Кремле.

Российский лидер отметил, что 77% группы принадлежит государству. После оценки роли компании Путин поинтересовался у Рюмина результатами ее работы.

«Россети» — крупнейшая электросетевая группа страны. В материалах Кремля к встрече говорится, что инвестиционная программа компании в 2025 году выросла до 725 млрд рублей.

Там же отмечается, что финансирование ремонтной программы увеличилось на 10% и достигло 130 млрд рублей. По данным Кремля, все запланированные мероприятия по техобслуживанию и ремонту в 2025 году были выполнены.

Марина Фещенко
