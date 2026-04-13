Пельмени со щукой и голень ягнёнка: Что подадут на обед лидерам России и Индонезии

Президент Индонезии Прабово Субианто и российский лидер Владимир Путин сегодня продолжат диалог за деловым обедом сразу после переговоров. Об этом рассказал сообщил журналист Life.ru из кремлёвского пула Александр Юнашев

В качестве холодной закуски подадут классический винегрет с сельдью. Затем последует чечевичный суп с цыплёнком, а основным горячем блюдом станут пельмени с начинкой из щуки и икры, а также томлёная голень ягнёнка. Десертная часть обеда — освежающий шербет из зелёного яблока и нежное клубничное желе с мороженым.

Сегодня в Москве в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля проходят переговоры Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто. Стороны обсуждают развитие стратегического партнёрства, а также ключевые международные и региональные проблемы. Кроме того, индонезийский лидер поздравил российского президента с Пасхой и Днём космонавтики.