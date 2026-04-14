«Хранить как зеницу ока»: Может ли цифровой стаж работы стереть реальный и какой документ докажет опыт

Цифровой стаж не может «обнулить» реальные годы работы, а главным доказательством трудового опыта по-прежнему остаётся бумажная трудовая книжка. Об этом Life.ru заявил пенсионный юрист Юрий Великанов на фоне изменений правил подсчёта стажа в России.

«Если у гражданина есть трудовая книжка, он должен хранить её как зеницу ока… Это главный документ, который ни в коем случае нельзя терять», — подчеркнул эксперт.

По его словам, действующие нормы правительства и позиция Верховного суда закрепляют: именно трудовая книжка является первичным документом, подтверждающим стаж. Электронные выписки и архивные справки — лишь вспомогательные источники, которые могут запрашиваться при неточностях.

Юрист отметил, что в старых электронных данных часто отсутствуют важные сведения, например должность или характер работы. Это особенно критично для тех, кто претендует на льготы за вредные условия труда. В таких случаях данные приходится доказывать через суд.

Отдельной проблемой он назвал цифровизацию: при оформлении через «Госуслуги» граждане иногда соглашаются на обработку данных, не предоставив полный пакет документов, из-за чего часть стажа может не учитываться.

В целом, по словам Великанова, суды чаще встают на сторону граждан, если у них есть корректно оформленная трудовая книжка, даже при отсутствии архивных подтверждений.

Напомним, в России обновили правила расчёта страхового стажа. В частности, отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 года теперь учитывается без прежнего ограничения в шесть лет, что даёт дополнительные пенсионные баллы многодетным родителям.