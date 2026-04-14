Найденная под Самарой трёхлетняя девочка доставлена в больницу

В Самарской области отправили в больницу трёхлетнюю девочку, которую искали с вечера 13 апреля и нашли живой в одном из местных посёлков. Об этом сообщил журналистам координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по региону Михаил Жилин.

«Она была найдена в природной среде местными жителями и оперативно доставлена в центральную районную больницу сотрудниками полиции», — уточнил он.

Как сообщалось, трёхлетняя девочка, пропавшая без вести накануне в Самарской области, найдена живой в соседней деревне. Как именно малышка туда попала, не уточняется.