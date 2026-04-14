Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 11:54

Орёл навечно в небе: Сражавшийся за Белгородчину командир взвода снайперов погиб на СВО

Обложка © Telegram / ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского края»

В зоне специальной военной операции погиб командир взвода снайперов стрелковой роты из Читы – лейтенант Владислав Бажутин (позывной Орёл). Печальную новость рассказали представители военно-исторического центра «Дом офицеров Забайкальского края» в Telegram-канале учреждения.

Военнослужащий погиб 17 марта 2026 года, однако известно об этом стало только сейчас. Подробности произошедшего не раскрываются.

Бажутин заключил контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию в 2023 году. Он участвовал в контртеррористической операции в Белгородской области и был награждён медалью «За отвагу».

Ранее в аккаунте, посвящённом самарскому бойцу с позывным Велес, появилась информация о его гибели в зоне СВО. Военнослужащий был прозаиком и вёл Telegram-канал «VELES тихонько пишет». Он участвовал в боевых действиях с самого начала спецоперации. Его канал насчитывал более 48 тысяч подписчиков. В 2024 году Велес выпустил книгу и стал лауреатом премии имени Арсеньева в номинации «Судьба человека».

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar