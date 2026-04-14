Орёл навечно в небе: Сражавшийся за Белгородчину командир взвода снайперов погиб на СВО

В зоне специальной военной операции погиб командир взвода снайперов стрелковой роты из Читы – лейтенант Владислав Бажутин (позывной Орёл). Печальную новость рассказали представители военно-исторического центра «Дом офицеров Забайкальского края» в Telegram-канале учреждения.

Военнослужащий погиб 17 марта 2026 года, однако известно об этом стало только сейчас. Подробности произошедшего не раскрываются.

Бажутин заключил контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию в 2023 году. Он участвовал в контртеррористической операции в Белгородской области и был награждён медалью «За отвагу».

Ранее в аккаунте, посвящённом самарскому бойцу с позывным Велес, появилась информация о его гибели в зоне СВО. Военнослужащий был прозаиком и вёл Telegram-канал «VELES тихонько пишет». Он участвовал в боевых действиях с самого начала спецоперации. Его канал насчитывал более 48 тысяч подписчиков. В 2024 году Велес выпустил книгу и стал лауреатом премии имени Арсеньева в номинации «Судьба человека».