Сотрудник Минобороны украл миллионы на военной ипотеке для родных павших бойцов

В Москве расследуется дело о крупном хищении бюджетных средств в системе военной ипотеки. Фигурантом стал сотрудник Минобороны Николай Жабин, сообщает Главное военное следственное управление СК России.

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении должностного лица отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Николая Жабина. Он обвиняется в хищении и покушении на хищение бюджетных денежных средств», — сказано в публикации.

По версии следствия, в 2023–2024 годах он использовал данные умерших военнослужащих и оформлял от их имени фиктивные заявления якобы от родственников для получения выплат по накопительно-ипотечной системе. Часть схемы была пресечена, однако ущерб, как отмечается, оказался особо крупным.

В отношении обвиняемого в многомиллионном хищении избрана мера пресечения в виде ареста. По делу проводятся экспертизы, изъяты документы, а на имущество наложены ограничения для возможного взыскания.

Ранее Life.ru рассказывал, что мама осуждённого за растрату 3,9 млрд рублей бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова умоляла его перестать задумываться об отправке на фронт. При этом он утверждал, что готов проявить на фронте свои лучшие качества ради страны.