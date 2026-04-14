14 апреля, 12:27

Рабочий упал в резервуар с щёлочью на оренбургском производстве и умер

Обложка © Life.ru

Сотрудник одной из компаний Оренбургской области погиб после падения в резервуар с щелочным раствором. Следственное управление СК России по региону проводит проверку обстоятельств трагедии.

Инцидент произошёл 12 апреля на территории Оренбургского района. В одном из цехов организации оператор обходил технологические установки и по невыясненной пока причине рухнул в ёмкость, заполненную щёлочью. От полученных травм и воздействия химического вещества мужчина скончался на месте происшествия.

«Оренбургским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области по факту гибели одного из работников коммерческой организации в Оренбургском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия правоохранители намерены дать правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, отвечавших за соблюдение правил безопасности на производстве.

Смертельная ошибка: В Бурятии девочка выпила «лекарство» с отвердителем и погибла

А ранее прогулка у смотровой площадки «Белые скалы» в Сочи обернулась гибелью местного жителя — мужчина сорвался с высоты и разбился насмерть. Трагедия произошла 12 апреля. Погибший перелез через бетонные заграждения, проигнорировав предупреждающие знаки, после чего рухнул вниз с двухсотметровой высоты. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.

Наталья Афонина
