Каспийский циклон гонит в Москву сильный ливень с грозой и ветер до 16 м/с

На Москву надвигается каспийский циклон, который принесёт в столичный регион сильный ливень. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К полудню центр циклона вышел к границе Воронежской и Волгоградской областей. Первые дожди уже прошли на юге и востоке Подмосковья, в Москве они начались около 14:00.

«Начал усиливаться ветер. Скорость в порывах местами достигает 16 метров в секунду», — написал метеоролог в телеграм-канале.

Как ранее рассказывал Life.ru, синоптики сходятся во мнении о том, что первый гром весны может раскатиться над Москвой именно сегодня. Специалисты ожидают осадки в виде дождя, похолодание и с вероятностью более 50% весеннюю грозу, которая может возникнуть из-за кучевой облачности, активизирующей грозовые процессы.