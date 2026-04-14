«Да пошла ты!» Полицейский послал на три буквы женщину, которую чуть не убил муж
В Нижнем Новгороде накажут полицейского, который нахамил женщине
В Нижнем Новгороде сотрудник дежурной части полиции будет привлечён к дисциплинарной ответственности после скандального разговора с женщиной, просившей защиты от агрессивного мужа. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
«В ходе последнего разговора он допустил нецензурное выражение в отношении заявительницы», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошёл ночью 12 апреля. Женщина несколько раз звонила в полицию с просьбой ускорить приезд наряда из-за конфликта с пьяным супругом. Ей ответили, что экипаж направят по мере освобождения, поскольку в тот момент сотрудники были заняты задержанием подозреваемого в особо тяжком преступлении.
Позже в сеть попала аудиозапись разговора, где дежурный сначала предлагает заявительнице самой приехать в отдел вместе с мужем, а затем переходит на нецензурную лексику. В МВД уточнили, что в тот же день сотрудники дважды общались с женщиной лично. Она заявила, что конфликт улажен, и отказалась писать заявление на супруга.
