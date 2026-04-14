Острожскую Библию Ивана Фёдорова продали на аукционе за 4,8 млн рублей
Обложка © Telegram/Аукционный дом «Литфонд»
Острожская Библия, изданная первопечатником Иваном Фёдоровым в 1581 году, продана на аукционе за 4,8 миллиона рублей. Также одним из самых дорогих лотов стало письмо Марины Цветаевой 1925 года, которое ушло с молотка за 2,3 миллиона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
На аукционе 9 апреля главным лотом стала Острожская Библия Ивана Фёдорова 1581 года, проданная за 4,8 млн рублей. Торги подтвердили стабильный спрос на редкие коллекционные предметы высокого культурного значения. Издание объёмом 1 256 страниц стало первым масштабным кириллическим изданием.
Письмо Марины Цветаевой к Ольге Колбасиной-Черновой от 4 января 1925 года, написанное фиолетовыми чернилами, ушло с торгов за 2,3 миллиона рублей при стартовой цене в миллион. В рукописи поэтесса рассуждает о революции и делится творческими планами.
В числе других значимых лотов — авторский экземпляр сборника стихов Николая Гумилёва «Фарфоровый павильон» (1918 год), проданный за 650 тысяч рублей, а также издание «Достоверные портреты московских государей...» (1882 год), которое ушло за 420 тысяч.
Ранее Life.ru сообщал, что на испанском аукционе IAA Europe S.L. появились лоты, незаконно вывезенные из России, включая императорские указы, автографы литераторов и документы советских полководцев. Историки считают, что это похищенные архивные материалы.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.