Острожскую Библию Ивана Фёдорова продали на аукционе за 4,8 млн рублей

Острожская Библия, изданная первопечатником Иваном Фёдоровым в 1581 году, продана на аукционе за 4,8 миллиона рублей. Также одним из самых дорогих лотов стало письмо Марины Цветаевой 1925 года, которое ушло с молотка за 2,3 миллиона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

На аукционе 9 апреля главным лотом стала Острожская Библия Ивана Фёдорова 1581 года, проданная за 4,8 млн рублей. Торги подтвердили стабильный спрос на редкие коллекционные предметы высокого культурного значения. Издание объёмом 1 256 страниц стало первым масштабным кириллическим изданием.

Письмо Марины Цветаевой к Ольге Колбасиной-Черновой от 4 января 1925 года, написанное фиолетовыми чернилами, ушло с торгов за 2,3 миллиона рублей при стартовой цене в миллион. В рукописи поэтесса рассуждает о революции и делится творческими планами.

В числе других значимых лотов — авторский экземпляр сборника стихов Николая Гумилёва «Фарфоровый павильон» (1918 год), проданный за 650 тысяч рублей, а также издание «Достоверные портреты московских государей...» (1882 год), которое ушло за 420 тысяч.