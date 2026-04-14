Фаррахов сложил полномочия депутата ГД, чтобы возглавить Казанский мединститут

Айрат Фаррахов объявил о прекращении своей работы в статусе депутата Госдумы РФ. Чиновник сообщил в телеграм-канале, что готов к новым вызовам и займёт пост и.о. ректора Казанского государственного медицинского университета.

«Продолжая двигаться дальше, хочу сказать, что предложение Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова вернуться в свой университет, в мою Alma Mater, я воспринимаю как приглашение к служению. Для всех моих избирателей хочу подчеркнуть: я останусь максимально открытым и продолжу решать все те вопросы, которыми занимался и раньше!» — сказано в тексте.

Фаррахов является выпускником Казанского мединститута. В Госдуме он проработал около 10 лет. В нынешнем созыве являлся членом комитета по бюджету и налогам. За свою политическую карьеру Фаррахов также трудился в должности замминистра здравоохранения страны.

