Geely отзывает 38,9 тысячи автомобилей из-за предохранителя

Компания Geely Motors объявила отзывную кампанию для 38,9 тысячи автомобилей модели Geely Atlas. Причина — необходимость замены предохранителя парковочного ассистента.

«В официальные дилерские центры будут приглашены владельцы 38,9 тысячи автомобилей… произведённых с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года», — сообщили в компании.

Речь идёт о потенциальной некорректной работе системы парковки. Производитель решил устранить риск заранее, не дожидаясь возможных инцидентов. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев. Кампания уже согласована с Росстандарт. В Geely подчеркнули, что подобные меры — стандартная практика в мировой автоиндустрии и направлены на повышение безопасности автомобилей.

Модель Atlas остаётся одним из самых популярных кроссоверов бренда на российском рынке, что делает масштаб кампании заметным для владельцев. Автовладельцам рекомендуют дождаться приглашения от дилера или самостоятельно обратиться в сервисный центр для проверки автомобиля.

