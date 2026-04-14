В ООН насчитали на планете около 700 миллионов голодающих

Порядка 700 миллионов жителей Земли на сегодняшний день страдают от голода. Это примерно каждый 13-й человек на планете. Такую статистику привёл директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Выступление состоялось на XVII международном форуме «Экология».

«Сейчас число голодающих в мире — это каждый 13-й, 680–720 миллионов человек», — сказал представитель организации.

Для сравнения: в 1945 году, когда создавалась ФАО, из 2,3 миллиарда жителей земли голодали 42% — более миллиарда человек. Кобяков подчеркнул, что даже нынешний показатель примерно в 700 миллионов неприемлем в век высоких технологий, включая искусственный интеллект. Представитель ООН также отметил, что борьба с голодом является критическим звеном в цепочке устойчивого развития.

Ранее ФАО и Всемирная продовольственная программа ООН опубликовали список стран, где в ближайшие месяцы ожидается катастрофический голод. В зоне риска Гаити, Мали, Палестина, Южный Судан, Судан, Йемен, Афганистан, ДР Конго, Мьянма и другие. Основные причины — вооружённые конфликты, насилие и сокращение гуманитарного финансирования.