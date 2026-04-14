Прокуратура запросила почти 10 лет колонии для актёра-иноагента Смольянинова*

Прокуратура попросила Басманный суд Москвы заочно приговорить актёра Артура Смольянинова* к 9 годам и 10 месяцам колонии. По версии обвинения, артист распространял фейки о действиях ВС РФ. Кроме срока, прокуратура потребовала на пять лет после освобождения запретить ему размещать материалы в Интернете.

Как пишет «Осторожно, новости», поводом для разбирательства стало интервью, которое Смольянинов* дал в декабре 2022 года «Новой газете Европа»**. В этом разговоре он возложил ответственность на Россию за обстрел Кривого Рога, при котором погибли два человека.

Также эксперты изучили ещё одно интервью звезды «Сволочей» — на канале «И грянул Грэм». В нём, как следует из материалов дела, актёр рассказывал об изучении латышского языка и положительно отзывался о режиссерах Римасе Туминасе и Эймунтасе Някрошюсе.

В прениях прокурор заявила, что Смольянинов* с 2022 года живет в Латвии, потому что уехал из России, опасаясь призыва.

В январе 2023 года актёра внесли в реестр иноагентов, позже его заочно арестовали. Кроме того, ему вменяют участие в «террористическом сообществе» из-за работы в Антивоенном комитете России***.

* Признан в РФ иноагентом.

** Признана в РФ нежелательной организацией.

*** Признана в РФ террористической и нежелательной организацией.