14 апреля, 14:25

Пушилин рассказал об стабилизации ситуации с водоснабжением в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

Ситуацию с подачей воды в Донецкой Народной Республике удалось стабилизировать, несмотря на водную блокаду, устроенную противником с 2022 года. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге.

«Ситуация с водообеспечением после водной блокады, которая была устроена противником ещё с 2022 года, конечно, остаётся ещё весьма сложной. <...> Работа, которая проводится профильными ведомствами, приносит результаты, пусть и по графику, но удалось всё-таки стабилизировать подачу воды», сказал ТАСС руководитель республики.

В места, где пока не получилось наладить подачу по расписанию, организован подвоз воды. Пушилин также отметил, что резервное водохранилище удалось существенно пополнить благодаря осадкам, выпавшим в текущем году.

Пушилин сообщил об ожесточённых боях в Красном Лимане
Пушилин сообщил об ожесточённых боях в Красном Лимане

Также Денис Пушилин анонсировал старт восстановительных работ как минимум в шести освобождённых населённых пунктах республики в текущем году. Первоочередные мероприятия включат расчистку территорий, фиксацию ущерба и подготовку инженерной инфраструктуры к дальнейшему возрождению.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

