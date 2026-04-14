Дым на всё небо: Адский огонь охватил крупнейшую парковку электромобилей в Китае

В промышленном парке китайского города Шэньчжэнь произошёл масштабный пожар — огонь охватил практически здание парковки, где хранились тестовые и списанные электромобили. Как сообщает Reuters, результате инцидента никто не пострадал.

Крупнейшая парковка электромобилей сгорела в Китае.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как над местом пожара расстилается гигантское облако чёрного смога, затянувшее всё небо. Предварительной причиной возгорания названо нарушение техники безопасности при демонтаже оборудования одним из подрядчиков. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Эксперты отмечают, что электромобили горят иначе, чем машины с двигателями внутреннего сгорания: такие пожары длятся дольше и их сложнее потушить, поскольку аккумуляторы склонны к повторному воспламенению даже после видимого тушения.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме Калининграда погибли три человека. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже, а также охватило общий коридор этажом ниже. Жертвами трагедии стали 61-летний мужчина, 53-летняя женщина и их 34-летний сын.