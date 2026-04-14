Госдума упростила переход бизнеса на уплату НДС

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упрощает переход предпринимателей на уплату НДС при уходе с патентной и упрощённой систем налогообложения. В частности, индивидуальные предприниматели, утратившие право на патентную систему, смогут получить вычет по НДС за товары и услуги, приобретённые ранее, но не использованные в рамках ПСН.

Предприниматели на УСН, которые с 2026 года стали плательщиками НДС, смогут уменьшать доходы на сумму налога по авансам, полученным до перехода.

Также до конца 2026 года отдельные ИП смогут не учитывать проценты по банковским вкладам при расчёте порога доходов для освобождения от НДС. Это касается предпринимателей с доходом до 60 млн рублей.

Дополнительно вводятся возможности перехода между налоговыми режимами и изменения условий налогообложения. Например, часть предпринимателей сможет перейти на УСН или изменить объект налогообложения при соблюдении установленных сроков.

Для малого и среднего бизнеса также расширяются условия применения пониженных страховых взносов. Теперь можно учитывать доходы от нескольких видов деятельности, а для обрабатывающих предприятий льготы будут действовать независимо от структуры доходов.

Закон вступит в силу после официального опубликования, за исключением отдельных норм с особыми сроками.

Ранее в Союзе финансистов России предложили усилить налоговую нагрузку для граждан, владеющих тремя и более квартирами. По словам главы городского комитета Светланы Енилиной, большое количество квадратных метров в собственности обычно говорит о сдаче жилья в аренду. При этом такие доходы часто остаются без уплаты налогов.