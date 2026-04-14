Число магазинов крупных торговых сетей в России выросло на 5,8% за год

В 2025 году общее количество торговых объектов ритейлеров — членов Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) достигло 117,6 тысячи, что на 5,8% больше, чем годом ранее. За год крупные сети открыли 6,5 тысячи новых магазинов. Такие данные представил аналитический центр ассоциации.

Главным драйвером роста в продовольственном сегменте стали дискаунтеры: число их объектов увеличилось на 26,4% относительно 2024 года. Магазины у дома сохранили лидерство по масштабу присутствия, прибавив 6% новых точек. Супермаркеты также показали сопоставимую динамику — рост на 6,1%.

В непродовольственном сегменте быстрее всего росли магазины одежды: количество точек у ритейлеров — членов АКОРТ увеличилось на 9,2%. В сегменте дрогери (товары для дома и гигиены) и детских товаров число магазинов выросло на 3,9%. При этом в категориях электроники и DIY (строительство и ремонт) сети, напротив, сократились на 7,6% и 6% соответственно — ритейлеры оптимизировали присутствие, фокусируясь на востребованных локациях и наращивая онлайн-продажи.

Суммарная выручка торговых сетей — членов АКОРТ выросла за год в среднем на 18,5%. Особенно заметный рост показали дискаунтеры — плюс 67,3%. В магазинах формата дрогери оборот увеличился на 31,8%, в супермаркетах — на 30,2%, в магазинах у дома — на 29%. Выручка гипермаркетов выросла на 10,9%, магазинов одежды — на 0,8%.

Данные Росстата подтверждают эту динамику. По информации ведомства, в 2025 году общее число супермаркетов в России выросло на 16,3%, минимаркетов — на 14,1%, гипермаркетов — на 4,6%, универсальных и специализированных продовольственных магазинов — на 56,6%, универсальных и специализированных непродовольственных магазинов — на 39,2%.

Ранее сообщалось, что сеть «Строительный Двор» за 2025 год уменьшилась почти на четверть — ритейлер закрыл 98 магазинов. Под сокращение попали торговые базы в Тюменской области и ХМАО, а также супермаркеты и точки малого формата. К концу прошлого года у компании осталось 322 объекта. Тенденция к закрытию затронула весь рынок строительных товаров.