Москвичей призвали уехать на две недели из столицы, но не всех

Людям с аллергией на берёзовую пыльцу рекомендуется временно сменить климатическую зону, чтобы легче пережить сезон цветения. Об этом заявила врач-иммунолог Евгения Назарова Агентству городских новостей «Москва».

Речь идёт о периоде максимальной концентрации пыльцы, который начнётся уже совсем скоро, поэтому время поджимает аллергиков.

«Ориентировочно, конец апреля — уже начнётся пыление берёзы. Поэтому если есть возможность у пациентов поменять климатическую зону на две-три недели основного пика пыления, то это тоже вариант», — сказала доктор.

По словам специалиста, наиболее сложный период длится несколько недель, и временный отъезд может существенно сгладить симптомы.

Ранее Life.ru рассказывал, что жители Москвы этой весной начали жаловаться на зуд, отёки и заложенность носа, а причиной тому может быть широко распространённый штамм коронавируса — Stratus. Он способен вызвать так называемый спящий поллиноз.