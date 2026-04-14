Косметологу, чья пациентка умерла на пластике рук, вынесли меру пресечения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills
Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении косметолога Светланы Ц., чья пациентка погибла от анафилактического шока. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
Ей предъявлены обвинения в незаконном проведении медицинских манипуляций, повлёкшем по неосторожности смерть. Фигурантке назначили запрет на совершение определённых действий.
Напомним, трагедия, о которой стало известно вчера, разыгралась в бьюти-коворкинге LikeMe на Краснопролетарской улице — площадке, где специалисты арендуют кабинет или рабочее место за 300 рублей в час. После проверки оказалось, что лицензии на подобные манипуляции у Светланы Ц. не было. Сразу после укола анестетиком у клиентки развился анафилактический шок, врачи не смогли её спасти.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.