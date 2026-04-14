ГД одобрила использование ВС РФ для защиты россиян, арестованных за рубежом

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможности защиты российских граждан за рубежом. Инициатива предусматривает использование Вооружённых сил РФ в случае их преследования иностранными судами.

Согласно документу, президент сможет направлять военные формирования для защиты россиян, если они подвергаются аресту или уголовному преследованию со стороны иностранных или международных судебных органов, действующих без участия России.

Также предлагается наделить государственные органы правом принимать дополнительные меры защиты по решению главы государства.

В случае окончательного принятия и подписания президентом закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

