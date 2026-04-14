МЭА: Россия в марте удвоила доходы от нефтяного экспорта

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в марте 2026 года увеличился на 4,7% относительно февраля, достигнув 7,13 млн баррелей в сутки. Такие данные содержатся в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки чёрного золота выросли на 270 тыс. баррелей в сутки, а продуктов переработки — на 50 тыс. Доходы от экспорта практически удвоились на фоне подорожания энергоносителей на мировых рынках, составив 19,04 млрд долларов.

Выручка от продажи нефти достигла 11,45 млрд долларов (плюс 5,41 млрд к февралю), а от нефтепродуктов — 7,59 млрд (плюс 3,88 млрд). По сравнению с мартом прошлого года доходы Российской Федерации от нефтяного экспорта выросли на 4,76 млрд долларов.

Впрочем, сегодня цены на нефть пошли вниз благодаря ожиданиям возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном — даже после того, как США объявили о морской блокаде Ормузского пролива. К 8:15 мск июньские фьючерсы на Brent на ICE Futures просели до $97,89 за бочку (-1,48%), тогда как на закрытии понедельника они стоили $99,36 (+4,4%). Майские контракты на WTI на NYMEX упали до $96,75 (-2,35%), хотя по итогам предыдущей сессии их цена составляла $99,08 (+2,6%).