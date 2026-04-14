Украинский актёр и снайпер ВСУ Алдошин* внесён в перечень террористов в РФ

Росфинмониторинг внёс украинского актёра и снайпера Вооружённых сил Украины Павла Алдошина* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на официальном сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Алдошин* Павел Анатольевич, 02.10.1987 года рождения, село Семихатки Генического района Херсонской области Украины», — говорится в опубликованном списке.

Попадание в реестр налагает на человека серьёзные ограничения. Ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах. Также блокируется доступ к любым финансовым услугам, не связанным с уплатой налогов, получением зарплаты и возмещением ущерба.

