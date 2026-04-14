Украинский актёр и снайпер ВСУ Алдошин* внесён в перечень террористов в РФ
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ paldoshym
Росфинмониторинг внёс украинского актёра и снайпера Вооружённых сил Украины Павла Алдошина* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на официальном сайте ведомства.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Алдошин* Павел Анатольевич, 02.10.1987 года рождения, село Семихатки Генического района Херсонской области Украины», — говорится в опубликованном списке.
Попадание в реестр налагает на человека серьёзные ограничения. Ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах. Также блокируется доступ к любым финансовым услугам, не связанным с уплатой налогов, получением зарплаты и возмещением ущерба.
Ранее сообщалось, что книга Михаила Ходорковского* «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров. Москва — Чита — Краснокаменск — Лондон — Москва 2003-2023»** признана экстремистской и внесена в реестр Минюста РФ после решения Мосгорсуда. Ходорковский*, иноагент и фигурант списка террористов, имеет исполнительные производства на сумму свыше 17,4 млрд рублей. Он осуждён, помилован, затем заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска, а также расследуется дело о фейках о ВС РФ.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
*Включён в перечень экстремистов и террористов.
** Внесена в список экстремистских материалов.