14 апреля, 18:39

У косметолога, чья пациентка умерла на пластике рук, нашли рак в 4-й стадии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

У косметолога Светланы Ц., обвиняемой в смерти пациентки после пластической операции в Москве, диагностирована четвёртая стадия онкологического заболевания. Об этом пишет «Рен-ТВ».

Адвокат фигурантки заявил, что его подзащитной потребуется покидать дом для прохождения медицинских исследований. В зале суда присутствовала мать обвиняемой.

Суд вынес вердикт по делу хирурга, убившего пациентку инвазивной процедурой на дому
Напомним, накануне стало известно о трагедии в бьюти-коворкинге LikeMe на Краснопролетарской улице — там специалисты арендуют рабочее место за 300 рублей в час. У Светланы Ц., как выяснила проверка, не оказалось лицензии на подобные процедуры. Сразу после инъекции обезболивающего у пациентки случился анафилактический шок, и спасти женщину не удалось. Обвиняемой запретили совершать определённые действия в качестве меры пресечения.

Юрий Лысенко
  • Москва
