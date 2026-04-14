У косметолога, чья пациентка умерла на пластике рук, нашли рак в 4-й стадии

У косметолога Светланы Ц., обвиняемой в смерти пациентки после пластической операции в Москве, диагностирована четвёртая стадия онкологического заболевания. Об этом пишет «Рен-ТВ».

Адвокат фигурантки заявил, что его подзащитной потребуется покидать дом для прохождения медицинских исследований. В зале суда присутствовала мать обвиняемой.

Напомним, накануне стало известно о трагедии в бьюти-коворкинге LikeMe на Краснопролетарской улице — там специалисты арендуют рабочее место за 300 рублей в час. У Светланы Ц., как выяснила проверка, не оказалось лицензии на подобные процедуры. Сразу после инъекции обезболивающего у пациентки случился анафилактический шок, и спасти женщину не удалось. Обвиняемой запретили совершать определённые действия в качестве меры пресечения.