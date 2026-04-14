Военкор Коц: Бои ведутся в промзоне и у вокзала Константиновки

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о напряжённой обстановке в районе Константиновки. По его данным, бои уже идут непосредственно в городской черте, в том числе в районе железнодорожного вокзала и промышленной зоны.

В беседе с kp.ru он отметил, что основные столкновения происходят в районе цинкового завода, который используется как укреплённый узел обороны. Также, по данным источника, ведётся давление на флангах — в районах Долгой Балки, Ильиновки и Новодмитровки.

Отмечается, что логистика и снабжение осложнены, а ряд маршрутов находится под огневым контролем. Официального подтверждения этой информации от независимых источников не приводится.

Ранее Life.ru информировал, что у границы Сумской области замечена активность и продвижение российских сил вглубь. Об этом заявил спикер украинской группировки «Объединённые силы» Виктор Трегубов. По его словам, российские подразделения прошли до полутора километров от линии границы — в районе села Грабовское и севернее.